Энергоснабжение восстановлено в Ногинском районе Подмосковья

В Ногинском районе без электричества остались три тысячи человек

Энергоснабжение в Ногинском районе Московской области полностью восстановлено. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья налипший на проводах снег оставил без электричества три тысячи человек.

Управление МЧС по Московской области продлило штормовое предупреждение до 10.00 25 марта.

В столице дует сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье не превысит 6-8 градусов ниже нуля, в Подмосковье - 5-10 градусов мороза.

Непогода усложняет движение транспорта в городе. На дорогах плохая видимость и гололедица, ГИБДД предупреждает о возможных пробках и увеличении количества мелких аварий, поэтому лучше сделать выбор в пользу метро.