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Экология

29 марта 2014, 21:26

В "Час Земли" могут сэкономить около 360 МВт электроэнергии

экология электроэнергия экономия Час Земли Павел Ливинский

Фото: ИТАР-ТАСС

Энергетики рассчитывают сэкономить около 360 МВт электроэнергии во время акции "Час земли".

Об этом Агентство "Москва" сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

"Цифры говорят сами за себя: подсветка потребляет немного электроэнергии, 5 МВт. В прошлом году мы увидели, что из-за того, что отключили дома в городе, уменьшилось энергопотребление. А общий эффект по городу 306 МВт был", - отметил чиновник

Напомним, международная экологическая акция "Час Земли" началась в Москве в 20.30. В рамках этого события на 60 минут отключили архитектурную подсветку порядка 400 зданий в центре столицы. В их число вошли Кремль, здание правительства Москвы, Госдумы, ГУМа, президиума РАН, Храма Христа Спасителя, гостиниц "Пекин" и "Националь", некоторых мостов, а также Большой и Малой спортивных арен в "Лужниках".

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