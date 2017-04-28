Более 440 бригад МОЭСК будут дежурить в столице на майские праздники

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сотрудники МОЭСК перешли на усиленный режим работы перед майскими праздниками, сообщает пресс-служба компании. В оперативной готовности находятся более 440 бригад и 2,7 тысячи единиц спецтехники.

В пресс-службе отметили, что специалисты вовремя устранят любые неполадки в электросети столичного региона праздничный период.

По словам представителей компании, бригады оснащены всем необходимым оборудованием. Готовы к работе и передвижные электростанции (ПЭС). С их помощью можно будет запитать социально важные объекты в случае серьезных неполадок.

Дежурные будут круглосуточно работать во всех филиалах компании. Они примут вызовы от потребителей. МОЭСК разработала четкую схему оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад.

Энергообъекты дополнительно защитят от террористической угрозы. Там усилен пропускной режим, а также установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, органами исполнительной власти и территориальными сетевыми организациями.