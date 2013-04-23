Ветераны ВОВ будут платить за услуги ЖКХ в два раза меньше

Одинокие инвалиды ВОВ в Москве получат льготы при оплате ЖКУ

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Москве, будут платить за коммунальные услуги на 50 процентов меньше. Такое решение принято на заседании правительства столицы.

По действующему законодательству инвалиды и ветераны ВОВ, живущие с семьями, освобождены от оплаты услуг ЖКХ, если площадь их жилья не превышает 33 квадратных метра. Если же превышает, то ветераны и члены их семей имеют право на 50-процентную скидку, сообщает пресс-служба московского правительства.

Одинокие инвалиды и ветераны также не оплачивают коммунальные услуги, если площадь квартиры, в которой они живут, не превышает 33 квадратных метров, но до сегодняшнего дня они не имели права на скидку, если проживали в квартире площадью больше норматива.

Эта поправка была отменена и, таким образом, теперь одинокие инвалиды и ветераны, проживающие в больших квартирах, также имеют право на скидку в 50 процентов на оплату услуг ЖКХ.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова, принятые меры коснутся 12 тысяч человек. Кроме того, управляющие компании произведут перерасчет и вернут ветеранам деньги, которые они переплатили с начала года.