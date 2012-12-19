Исторический максимум энергопотребления достигнут в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером 18 декабря энергетики зафиксировали максимальный уровень потребления мощности за всю историю энергосистемы столицы.

18 декабря в 18:00 в московской энергосистеме было зарегистрировано 17 592 МВт потребления мощности. Исторический максимум, до этого установленный 13 февраля, был превышен на 36 МВт.

Несмотря на высокий уровень энергопотребления, в работе московской энергосистемы нет технологических нарушений, работает она стабильно и имеет достаточные резервы, сообщили в пресс-службе системного оператора Единой энергетической системы.

Рост потребления мощности связан с тем, что в середине декабря средняя температура воздуха в Москве и Подмосковье ниже средней многолетней температуры более чем на 10 градусов.

При этом специалисты "Регионального диспетчерского управления энергосистемы Москвы и Московской области" провели расчеты, согласно которым в декабре в московской энергосистеме при среднесуточной температуре -28 градусов прогнозировалось 18 500 МВт максимального потребления мощности.

Напомним, по прогнозам синоптиков, морозы в столице продлятся как минимум до 23 декабря.