10 октября 2016, 14:52

Экономика

Тарифы на электроэнергию могут вырасти на 4% в 2017 году

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти на четыре процента в 2017 году. Кроме того, возможно увеличение на три процента тарифа на передачу электроэнергии по сетям. С таким предложением выступил министр экономического развития России Алексей Улюкаев, сообщает ТАСС.

По словам министра, такие расчеты закладываются в макропрогноз Минэкономики на 2017–2019 годы. Заседание правительства, на котором состоится рассмотрение документа, состоится 13 октября.

Также Улюкаев отметил возможность увеличения объема нефтегазовых доходов России за счет более высокой цены на нефть. "Бюджетные корректировки основаны на том, что цена нефти будет 40 долларов за баррель. Сейчас она стоит около 53 долларов. Скорее всего, реальность будет несколько лучше, поэтому объем нефтегазовых доходов может быть больше, чем это планируется", – подчеркнул министр.

С 1 июля в Москве и Подмосковье изменились тарифы на электроэнергию. Один киловатт-час в Москве теперь стоит 5,38 рубля вместо прежних 5,03 рубля. В ТиНАО – 5 рублей, вместо 4,65, в Московской области – 4,81 рубля.

Сельское население и жители, проживающие в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, в Москве с сегодняшнего дня платят 3,77 рубля, а не 3,52. В ТиНАО – 3,50 рубля вместо 3,26, в Московской области – 3,37 рубля за киловатт-час.

