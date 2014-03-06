Объемы потерь электроэнергии в Подмосковье в 2013 году снизились

Фото: ИТАР-ТАСС

По итогам 2013 года объемы потерь электроэнергии в Московской области по отношению к тем же показателям 2012 года существенно снизились, сообщает пресс-служба "Мособлэнерго".

В целом по области фактические потери снизились на 1,56% или 8 млн. кВт/ч. В частности, в Лосино-Петровском городском округе - на 2,78%; в Рузском муниципальном округе - снижение потерь произошло на 2,49%; в Каширском муниципальном округе - на 2,15%.

Также, в связи с присоединением к компании новых территорий обслуживания, произошло увеличение поступления электроэнергии в сеть с 2816 млн. кВт/ч. в 2012 году до 3014 млн. кВт/ч в 2013 году. Планируется, что данный показатель будет расти и в течение текущего года.