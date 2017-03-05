Стройка на Лосином острове может оставить без света тысячи москвичей

Стройка в национальном парке "Лосиный остров" может оставить без света десятки тысяч жителей Москвы и Подмосковья, сообщает телеканал "Москва 24".

Работы ведутся рядом с высоковольтными проводами, будто об элементарной технике безопасности здесь и не слышали.

Представители МОЭСК узнали об этом еще в январе, но с тех пор им не удалось даже выяснить название компании-нарушителя. По словам главного специалиста пресс-службы МОЭСК Петра Карапетяна, строители отказываются даже ставить подпись о получении писем с требованием прекратить работы. Что касается правоохранительных органов, попытки привлечь их к решению проблемы заканчиваются лишь долгой бюрократической перепиской.

Такие работы опасны не только для получателей электроэнергии, но и для самих строителей. Подобные ситуации не раз показывали, что ЛЭП – не игрушка. Так, в Красноярске один из строительных кранов задел провода – находившийся в его кабине рабочий погиб моментально, а сама техника сгорела дотла. Подобная история случилась и в Екатеринбурге – при подъеме бетонных блоков спецтехника соприкоснулась с высоковольтными проводами. Ее оператор также получил травмы, несовместимые с жизнью.