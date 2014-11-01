В столице проиндексировали тарифы на услуги ЖКХ

В Москве проиндексировали тарифы на услуги ЖКХ

С 1 ноября для москвичей начинают действовать новые тарифы на услуги ЖКХ. Их проиндексировали, повышение оказалось самым незначительным за последние 5 лет.

В целом жители столицы будут платить больше на 150 рублей. Так, тариф на электроэнергию в Москве вырос на 18 копеек за киловатт-час. Раньше он составлял 4,5 рубля за киловатт-час. Исключением стала Новая Москва, где тариф вырос с 4,12 рублей до 4,29.

Тариф на питьевую воду вырос с 28,4 до 29,16 рубля за кубометр. За горячую воду придется заплатить на 10 рублей больше - со 125,69 рубля за кубометр ставка возросла до 135,79.

Ранее Сергей Собянин заявил, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства и общественный транспорт в будущем году вырастут в пределах инфляции.

Мэр Москвы подчеркнул, что повышение ставок должно быть разумным и находиться в рамках инфляционных процессов.

Список тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг можно посмотреть на Портале открытых данных. Узнать значения тарифов, а также сроки окончания их действия может любой желающий.