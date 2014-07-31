Действие договоров на пригородные ж/д перевозки увеличат до 15 лет

Срок контракта на пригородные ж/д перевозки увеличат до 15 лет

Контракты на осуществление пригородных пассажирских перевозок будут заключать на 15 лет. Сейчас такие договоры подписываются сроком на 5 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По мнению главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, это позволит повысить качество обслуживания пассажиров пригородных поездов.

Раньше, когда договоры заключались на пять лет, компании-перевозчику и ее кредиторам не предоставлялись никакие гарантии в случае досрочного расторжения контракта. Таким образом пятилетний срок являлся сдерживающим фактором для привлечения долгосрочных инвестиций в развитие железнодорожных перевозок.

"Вложения в железнодорожный транспорт являются долгосрочными - срок их окупаемости составляет более 10 лет. Увеличение срока действия транспортного договора до 15 лет позволит усовершенствовать существующую схему предоставления транспортных услуг гражданам, сделать данную сферу более привлекательной для инвесторов и, соответственно, повысить качество обслуживания пассажиров пригородных поездов", - считает Максим Ликсутов.

Конкурс на выбор компаний-перевозчиков, с которыми будет заключен контракт на 15 лет, объявят осенью 2014 года.

Отметим, что сейчас в Москве продолжается активная работа по обновлению подвижного состава пригородных поездов. До конца года для пригородного направления Московского транспортного узла закупят 290 новых вагонов, а в течение 15 лет планируют приобрести еще не менее 1880 вагонов.