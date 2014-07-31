Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Ж/Д и вокзалы

31 июля 2014, 15:35

Действие договоров на пригородные ж/д перевозки увеличат до 15 лет

электрички Максим Ликсутов вагоны контракты ж/д и вокзалы городское управление

Срок контракта на пригородные ж/д перевозки увеличат до 15 лет

Контракты на осуществление пригородных пассажирских перевозок будут заключать на 15 лет. Сейчас такие договоры подписываются сроком на 5 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По мнению главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, это позволит повысить качество обслуживания пассажиров пригородных поездов.

Раньше, когда договоры заключались на пять лет, компании-перевозчику и ее кредиторам не предоставлялись никакие гарантии в случае досрочного расторжения контракта. Таким образом пятилетний срок являлся сдерживающим фактором для привлечения долгосрочных инвестиций в развитие железнодорожных перевозок.

Ссылки по теме

"Вложения в железнодорожный транспорт являются долгосрочными - срок их окупаемости составляет более 10 лет. Увеличение срока действия транспортного договора до 15 лет позволит усовершенствовать существующую схему предоставления транспортных услуг гражданам, сделать данную сферу более привлекательной для инвесторов и, соответственно, повысить качество обслуживания пассажиров пригородных поездов", - считает Максим Ликсутов.

Конкурс на выбор компаний-перевозчиков, с которыми будет заключен контракт на 15 лет, объявят осенью 2014 года.

Отметим, что сейчас в Москве продолжается активная работа по обновлению подвижного состава пригородных поездов. До конца года для пригородного направления Московского транспортного узла закупят 290 новых вагонов, а в течение 15 лет планируют приобрести еще не менее 1880 вагонов.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать