На двух направлениях МЖД изменится график движения электричек

Фото: ИТАР-ТАСС

С 3 по 15 октября изменится график движения нескольких пригородных поездов. Так, изменения коснутся Белорусское и Казанское направления, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На Белорусском направлении 3 октября пройдут работы по замене стрелочных переводов на станции Можайск. Из-за этого будут отменены следующие пригородные поезда:

на участке Дорохово - Бородино: отправлением из Москвы в 08.43 и 10.35, отправлением со станции Бородино в 16.02; на участке Дорохово - Можайск: отправлением со станции Можайск в 10.27;

на участке Москва пассажирская Смоленская - Можайск: отправлением из Москвы в 14.25, отправлением со станции Можайск в 17.57;

на участке Кубинка-1 - Можайск: экспрессы отправлением из Москвы в 13.47 и 18.15, отправлением со станции Можайск в 06.48 и 15.36.

Отмечается, что некоторые электрички будут отправляться и прибывать в конечный пункт следования раньше или позже установленного графика на 5 - 68 минут.

На Казанском направлении будут проводиться работы на первом главном пути участка Фруктовая - Алпатьево - Дивово. С 6 по 15 октября на этом направлении по рабочим дням отменяются следующие электрички:

на участке Рязань - Дивово: отправлением со станции Рязань-1 в 07.03, отправлением со станции Дивово в 08.15;

на участке Рязань - Голутвин: экспрессы отправлением из Москвы в 12.34; №7043 (отправлением со станции Рязань-1 в 11.20) отправится со станции Голутвин в 15.33;

на участке Москва - Раменское: экспрессы отправлением из Москвы в 16.00 и отправлением со станции Раменское в 15.00.



Здесь также электрички будут отправляться и прибывать в пункт назначения раньше или позже установленного графика на 5 - 60 минут.

Ознакомиться с изменениями в расписании электричек также можно на вокзалах и остановках Московской железной дороги.