Дело о столкновении электрички с буром у Киевского вокзала передано в суд

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Следственный отдел СК на транспорте передал в суд дело о повреждении электрички буровой установкой в декабре 2013 года, сообщили M24.ru в ведомстве.

Согласно материалам дела, сотрудник компании-подрядчика проигнорировал запрет на строительство близ путей и дал разрешение на буровые работы.

В итоге направляющая головка бура изменила свою траекторию и пошла вверх, выйдя на поверхность, что привело к столкновению с поездом № 7126 Новопеределкино – Москва.

Четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести, а поезду был нанесен ущерб на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Отметим, что компании, чья буровая вышка повредила поезд, трижды за ноябрь 2013 года выносились предписания о грубых нарушениях при производстве работ.