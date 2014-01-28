Форма поиска по сайту

28 января 2014, 17:37

Транспорт

Пассажиров отмененных электричек пересадят на автобусы

Фото: ИТАР-ТАСС

Вместо электричек, отмененных из-за плановых работ или внештатных ситуаций, транспортное сообщение обеспечат автобусы.

Как сообщает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании", такое нововведение появилось после договоренности организации с подмосковным предприятием "Мострансавто" .

Под самим "окном" в работе электричек подразумевают запланированные работы на железной дороге, отказы подвижного состава, аварии и стихийные бедствия.

Всего в декабре 2013 года было отменено 479 поездов, из которых полных отмен – 206, частичных – 273. В январе 2014 года – 367 отмен: 234 полных и 133 частичных.

В "Центральной ППК" обращают внимание пассажиров на то, что вся информация об изменениях в работе электричек есть на щитах информации у касс и на сайте компании.

