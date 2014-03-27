Электричка столкнулась с грузовиком в Подмосковье

Электричка врезалась в фуру в Сергиево-Посадском районе Подмосковья

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья электропоезд столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщает пресс-служба МЧС, авария произошла на станции Наугольная, информация о ней поступила спасателям в 18.50. Автофура выехала перед близко идущим электропоездом сообщением Александров – Дмитров, отметили в пресс-службе МЖД.

По данным подмосковного главка МВД, электричка столкнулась с грузовым Volvo. В результате ЧП никто не пострадал - в поезде ехало всего несколько пассажиров. По факту инцидента начата проверка.

В МЖД также сообщили, что с рельсов сошли две тележки головного вагона. Движение на данном участке в связи закрыто - на место отправлены два восстановительных поезда.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции организуют безопасный пропуск транспорта в обоих направлениях. ГИБДД обращается к водителям с просьбой по возможности выбирать пути объезда.