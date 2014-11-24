Форма поиска по сайту

24 ноября 2014, 16:19

Транспорт

Расписание электричек Ленинградского направления изменится 29 ноября

Фото: ТАСС/ Елена Пальм

29 ноября расписание движения электричек на Ленинградском направлении на участке Москва – Тверь будет частично изменено из-за плановых ремонтных работ, сообщает министерство транспорта Московской области.

Отменяются поезда № 6515 Тверь – Москва и № 6514 Москва – Тверь.

Изменится также расписание поездов № 6721 и № 6719, следующих из Твери в Москву, и № 6346 из Москвы в Тверь.

За информацией об изменении расписания движения и отмене поездов можно следить на станциях и вокзалах пригородных поездов, а также на сайте минтранса Московской области.

