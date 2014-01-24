В электричке, следовавшей в Москву, произошел пожар в вагоне

Фото: 50.mchs.gov.ru

В Дмитровском районе Московской области произошел пожар в вагоне электрички. Поезд следовал в сторону Москвы. Погибших и пострадавших нет.

"В четверг в 22:43 поступил сигнал о возгорании вагона в электропоезде в Дмитровском районе Московской области на платформе "Турист" перегона "Яхрома- Икша". Поезд следовал в сторону Москвы. Пассажиры электропоезда самостоятельно эвакуированы на платформу на безопасное расстояние. Огонь не распространился на ближайшие вагоны. Горящий вагон был отцеплен от основного состава. В 23:02 возгорание было локализовано, а позже ликвидировано", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Московской области.

По информации Управления Московской железной дороги, пожар произошел после того, как группа неизвестных лиц подожгла одно из сидений в вагоне электропоезда. В данное время суток в пригородном поезде находилось минимальное количество пассажиров и все они беспрепятственно покинули электричку. На место пришествия был отправлен пожарный поезд. В результате данного инцидента никто не пострадал, за медицинской помощью из пассажиров никто не обращался.

Сообщается также, что на время ликвидации возгорания движение поездов на данном участке было временно приостановлено. Но в 23:48 было возобновлено движение поездов направлением из Москвы, а в 00:48 - в сторону Москвы.