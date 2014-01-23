На Рижском направлении МЖД задерживаются поезда

Фото: ИТАР-ТАСС

Электрички задерживаются на Рижском направлении МЖД.

Причиной сбоя в движении стал человек, находившийся на рельсах. Машинист, чтобы не задавить человека, совершил экстренное торможение

"В 18.15 машинист электропоезда на Рижском направлении Московской железной дороги совершил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека. В связи с этим были задержаны несколько электропоездов на данном направлении", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЖД.

Максимальная задержка на Рижском направлении составила 19 минут. Сейчас принимаются все меры для того, чтобы восстановить движение электричек в соответствии с графиком.