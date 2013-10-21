Форма поиска по сайту

21 октября 2013, 09:54

Транспорт

На ряде направлений МЖД изменится расписание движения электричек

На ряде направлений МЖД изменится расписание движения электричек

С понедельника, 21 октября, в утренние и вечерние часы отменяются некоторые электрички Казанского, Курского и Горьковского направлений Московской железной дороги. Изменение в расписании связано с проведением ремонтных работ.

Подробности можно узнать на информационных стендах у пригородных касс и на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Кроме того, 27 октября вводится зимнее расписание движения электропоездов. Его также опубликуют на информационных стендах, в специальных брошюрах и на сайте ЦППК.

