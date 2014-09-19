22 сентября в электричках можно будет бесплатно возить велосипеды

Фото: ИТАР-ТАСС

В День без автомобиля 22 сентября в аэроэкспрессах и электричках можно будет бесплатно провозить велосипеды, сообщает Агентство "Москва".

День без автомобиля пройдет в Москве 22 и 27 сентября. В понедельник департамент транспорта устроит конкурс фотографий с переодетыми волонтерами на велосипедах. Также среди велосипедистов проведут розыгрыш призов, а городской велопрокат увеличит время бесплатного проката с 30 минут до одного часа.

Как раннее сообщало M24.ru, в День без автомобиля 27 сентября в центре Москвы пройдет несколько мероприятий. На Сретенском, Чистопрудном, Покровском и Яузском бульварах и Тургеневской площади будет воссоздана обстановка разных исторических эпох, начиная с XIX века.

Кроме того, на бульварах состоится выставка городского общественного ретро-транспорта и ретро-велосипедов, а также парад альтернативных транспортных средств. Для детей будет организована специальная зона, где в игровой форме им расскажут о правилах дорожного движения. Также будет представлена обширная коллекция схем метро и проездных билетов разных лет.

Также 27 сентября городской велопрокат "Велобайк" установит специальные условия на прокат велосипедов. В частности, тариф "Месяц" можно будет приобрести по цене тарифа "Неделя" - за 400 рублей вместо 600. Сотрудники городского велопроката также будут раздавать промо-коды, которые позволят приобрести абонемент "Сезон" на 2015 год на льготных условиях.

В Москве акция проходит ежегодно с 2008 года. Впервые Всемирный день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. В 1997 году к акции присоединилась Великобритания, а на следующий год и Франция. В 2000 году Еврокомиссия призвала весь Евросоюз ежегодно проводить эту акцию.