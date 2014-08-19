На время ремонта путей на Ярославском направлении МЖД пустят автобусы

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В связи с ремонтом железнодорожных путей на Ярославском направлении для пассажиров будут организованы дополнительные автобусные рейсы, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Речь идет об однопутном перегоне Зеленый Бор, Детская, Фрязино, где с 20 августа по 8 сентября будут проводиться плановые работы. В связи с ремонтом будут отменены 11 поездов.

Как уточняют в пресс-службе, с 20 по 22 августа компания проведет мониторинг, по результатам которого будет составлено дальнейшее расписание автобусов.



Остановки организуют около станции "Большево", платформ "Детская", "Ивантеевка-2" и в Лесных Полянах. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что ремонт будет проходить пройдет с 20 по 22 и с 25 по 29 августа, а также с 1 по 3 сентября. Работы запланированы на промежуток времени с 11.00 до 17.00.

На участке Москва – Фрязино во время проведения ремонта не будут следовать по маршруту:

электрички отправлением из Москвы в 12.21, 13.17, 14.18, 14.57, 15.34;

электрички отправлением со станции Фрязино в 12.38, 13.52, 14.34, 15.31, 16.09, 16.59.

Кроме того, в дни ремонта некоторые электрички, курсирующие не в часы "пик", будут прибывать на конечную остановку раньше или позже установленного расписания.

Также запланированы ремонтные работы и еще на одном участке Ярославского направления железной дороги. На первом главном пути перегонов Софрино – Хотьково и Софрино – Пушкино их будут проводить по будням в ночное время (с 22.20 до 05.20) с 20 августа по 19 сентября.

Некоторые электрички, следующие на участке Москва – Александров-1, будут приезжать на конечные станции несколько раньше или позже расписания, часть пригородных поездов проследуют по маршруту с измененным количеством остановок.

Напомним, компания РЖД, кроме того, намерена построить новые пути на четырех подмосковных направлениях, которые позволят пустить почти 150 дополнительных электричек и экспрессов. Речь идет о Ярославском, Горьковском, Курском и Казанском направлениях.

В частности, на Ярославском направлении планируется построить V главный путь "Москва-Пассажирская Ярославская"–"Лосиноостровская"–"Мытищи", III главный путь "Мытищи–Болшево", IV главный путь "Мытищи–Пушкино".