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Ж/Д и вокзалы

18 декабря 2014, 22:06

С 21 декабря меняется расписание электричек на Ленинградском направлении

электрички ремонт изменения в расписании ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

С 21 декабря изменяется расписание подмосковных электричек на Ленинградском направлении. Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба минтранспорта Московской области.

Изменения касаются поездов, курсирующих на участке Москва – Тверь (Конаково). Так, отменяются следующие электрички:

  • №6322 Москва (9.00) – Крюково (9.48) – с 22 декабря по рабочим дням;
  • №6336 Москва (9.58) – Крюково (10.43) – с 22 декабря по рабочим дням;
  • №6338 Москва (10.06) – Крюково (11.03) – с 21 декабря по выходным дням;
  • №6313 Крюково (7.55) – Москва (8.47) – с 22 декабря по рабочим дням;
  • №6317 Крюково (8.43) – Москва (9.38) – с 22 декабря по рабочим дням;
  • №6317 Крюково (8.43) – Москва (9.38) – с 21 декабря по выходным дням.

Подробную информацию об изменении расписания можно узнать на сайте "Московско-Тверской пригородной пассажирской компании" в разделе "Изменения расписания".

Напомним, что новый график движения пригородных поездов на 2014-2015 годы вступил в силу с 14 декабря. Центральная ППК выпустила обновленные брошюры по каждому направлению, они продаются в вокзальных кассах. Кроме того, с новым расписанием можно ознакомиться на стендах у пригородных касс.

В частности, изменяется график движения 104 поездов по Белорусскому направлению и 15 - по Савеловскому направлению. А из-за запуска дополнительных скоростных поездов Москва-Белгород изменяется график движения 24 поездов на Курском и 24 поездов на Рижском направлении.

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