Из-за ремонта на Павелецком направлении изменится график движения электричек

Фото: ТАСС/Шеметов Максим

На Павелецком направлении Московской железной дороги из-за ремонта изменится график движения электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, в ночь с 20 на 21, с 21 на 22 и с 23 на 24 октября на станции Москва-Пассажирская - Павелецкая железнодорожники заменят несколько стрелочных переводов. При этом для удобства пассажиров работы будут проводиться с 22.00 до 6.00.

В связи с ремонтными работами вносятся небольшие изменения в расписание:



20 и 23 октября на участке Москва - аэропорт Домодедово отменены два ночных электропоезда отправлением в 21.48 и в 23.09 из Москвы;

20 и 23 октября из Москвы аэроэкспресс отправлением в 22.00 отправится на 7 минут раньше - в 21.53;

20 и 23 октября из Москвы аэроэкспресс отправлением в 23.00 отправится на 5 минут позже - в 23.05;

20 и 23 октября из Москвы аэроэкспресс отправлением в 00.00 отправится на 9 минут раньше - в 23.51;

20 и 23 октября электропоезд, отправляющийся из Домодедово в 21.30, прибудет на Павелецкий вокзал в 22.21 - позже расписания на 5 минут;

21 октября по измененному расписанию проследуют два аэроэкспресса, отправляющиеся с Павелецкого вокзала в Домодедово в 21.53 - раньше на 7 минут - и в 23.51- раньше на 9 минут.

Подробнее с изменениями в расписании движения электричек можно будет ознакомиться на информационных табло железнодорожных станций.

Напомним, что на участке Захарово – Электросталь Горьковского направления Московской железной дороги также из-за ремонтных работ временно изменится график движения электричек.