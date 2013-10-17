Фото: M24.ru

На пригородном железнодорожном транспорте вводится зимнее расписание движения. По новому расписанию электрички начнут ходить с 27 октября, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Ознакомиться с изменениями можно на сайтах Центральной пригородной и Московско-Тверской пассажирских компаний. Также информация появится на информационных стендах и популярных ресурсах www.rasp.yandex.ru и www.tutu.ru.

Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания выпустит брошюры с зимним расписанием. Для удобства и безопасности движения пассажирам рекомендуют приобретать их только в официальных пунктах продажи.



