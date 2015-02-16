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ЧП

16 февраля, 11:55

Электричка Москва-Клин насмерть сбила двух человек

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На октябрьской железной дороге в районе платформы "Планерная" электропоезд Москва-Клин насмерть сбил мужчину и женщину, сообщает Агентство "Москва".

"Мужчина 1971 года рождения и женщина, которой на вид 28-30 лет, переходили железнодорожные пути в неположенном месте", - рассказали в в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Напомним, в январе два человека погибли под колесами электрички в Москве, пытаясь в обход турникетов попасть на железнодорожную платформу.

Инцидент произошел вечером 15 января. Двое мужчин спустились на железнодорожной станции "Электрозаводская" на пути, перешли их, после чего начали залезать на платформу в обход турникетов, установленных на входе. В этот момент их сбил прибывающий на станцию электропоезд.

Машинист применял экстренное торможение и звуковым сигналом привлекал внимание пешеходов, но избежать наезда не смог. Оба безбилетника от полученных травм скончались на месте.

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