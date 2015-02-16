Электричка Москва-Клин насмерть сбила двух человек

На октябрьской железной дороге в районе платформы "Планерная" электропоезд Москва-Клин насмерть сбил мужчину и женщину, сообщает Агентство "Москва".

"Мужчина 1971 года рождения и женщина, которой на вид 28-30 лет, переходили железнодорожные пути в неположенном месте", - рассказали в в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Напомним, в январе два человека погибли под колесами электрички в Москве, пытаясь в обход турникетов попасть на железнодорожную платформу.

Инцидент произошел вечером 15 января. Двое мужчин спустились на железнодорожной станции "Электрозаводская" на пути, перешли их, после чего начали залезать на платформу в обход турникетов, установленных на входе. В этот момент их сбил прибывающий на станцию электропоезд.

Машинист применял экстренное торможение и звуковым сигналом привлекал внимание пешеходов, но избежать наезда не смог. Оба безбилетника от полученных травм скончались на месте.