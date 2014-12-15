Контролеры приняли роды в подмосковной электричке

Столичные контролеры приняли роды в электричке

Столичным контролерам пришлось принять роды прямо в электричке, сообщает телеканал "Москва 24".

8 декабря в 17.30 при проверке последнего вагона к контролерам за помощью обратилась беременная женщина вместе с пятилетней дочкой. Оказалось, что у женщины начались роды.

Контролеры вызвали медиков к ближайшей станции Шатура и оказали женщине первую помощью. В итоге на участке Заполицы-Шатурторф на свет появилась девочка весом 4 килограмма.

Добавим, что в сентябре прошлого года сотрудникам ГИБДД, которые несли дежурство на Ленинградском шоссе, также пришлось принимать роды.

Около патрульной машины остановилась иномарка, из которой выбежал мужчина и сообщил, что его жена рожает. Полицейские вызвали медиков, но времени ждать не было, так что стражам порядка пришлось на время стать акушерами. Все прошло хорошо - 28-летняя женщина родила здорового мальчика прямо в машине. Молодую маму и новорожденного в сопровождении патрульной машины сразу же доставили в роддом.