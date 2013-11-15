Форма поиска по сайту

15 ноября 2013, 15:59

Транспорт

На Ленинградском направлении МЖД сократится время покупки билетов

Фото: ИТАР-ТАСС

С февраля 2014 года пассажиры Ленинградского направления МЖД смогут быстрее покупать билеты, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

По данным министерства, до конца января во всех кассах направления планируется заменить контрольно-кассовую технику. Таким образом, значительно сократится время, затрачиваемое пассажирами на покупку и оформление билетов на пригородные поезда.

Помимо этого будет увеличено количество билетопечатающих автоматов на станциях ленинградского направления.

