В Москве электричка насмерть сбила двух безбилетников

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Два человека погибли под колесами электрички, пытаясь в обход турникетов попасть на железнодорожную платформу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в четверг около 20.00. Двое мужчин спустились на железнодорожной станции "Электрозаводская" на пути, перешли их, после чего начали залезать на платформу в обход турникетов, установленных на входе. В этот момент их сбил прибывающий на станцию электропоезд.

Машинист применял экстренное торможение и звуковым сигналом привлекал внимание пешеходов, но избежать наезда не смог, пишет "Интерфакс"

Оба безбилетника от полученных травм скончались на месте. Личности погибших установлены - это мужчины 1961 и 1973 годов рождения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры к извлечению погибших из-под состава.