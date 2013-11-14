Форма поиска по сайту

14 ноября 2013, 17:28

Транспорт

На станции "Тушино" электричка сбила человека

Фото: ИТАР-ТАСС

Пригородный электропоезд на станции "Тушино" Рижского направления сбил человека; по предварительным данным, молодой человек покончил с собой, сообщила сотрудница пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По ее словам, в четверг в 15.00 около железнодорожной платформы "Тушино" было обнаружено тело 25-летнего мужчины. Машинист сказал полицейским, что молодой человек бросился под первый вагон состава.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

