График электричек Казанского направления меняется из-за ремонта

Фото: ИТАР-ТАСС

На Казанском направлении Московской железной дороги в Рязанском регионе изменится график движения пригородных поездов с 17 марта по 1 апреля.

Как сообщает пресс-служба МЖД, в связи с проведением на перегоне Луховицы - Подлипки плановых ремонтных работ по модернизации первого главного пути, "технологические окна" назначены с 6:10 до 14:00 по будням.

Кроме того, на участке Рязань-1 - Дивово из расписания запланировано вывести два пригородных поезда: №6005 (отправлением в 7:03 со станции Рязань-1) и №6012 (отправлением в 8:15 со станции Дивово).

Электропоезд №6010 сообщением Голутвин - Рязань-1 временно будет отправляться со станции Голутвин раньше расписания на один час - в 5:27.

А также два электропоезда, которые курсируют на участке Москва – Виноградово не в часы "пик", проследую по укороченному маршруту – временно выводятся на участке Фаустово – Виноградово.

Помимо этого на участках Москва - Голутвин, Рязань - Москва, Голутвин - Рязань несколько электропоездов, курсирующих не в часы пик, будут прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного расписания.

