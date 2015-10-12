Форма поиска по сайту

12 октября 2015, 12:51

На платформе Золотово Казанского направления МЖД установят навесы

Фото: m24/Игорь Иванко

На платформе Золотово Казанского направления МЖД будут установлены навесы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Строительные работы будут проходить с 12 октября до конца месяца. Отмечается, что на движение электричек они не повлияют.

Ранее m24.ru сообщало, что в 2015 году в столичном регионе отремонтируют 98 железнодорожных станций. С апреля по июнь ЦППК планировала провести капитальный ремонт остановочных пунктов 14 платформ. Среди них Дмитровская, Ленинградская, Окружная, Красный Балтиец, Тимирязевская, Красный строитель и Переделкино.

Помимо этого, на всех железнодорожных переездах в обязательном порядке установят камеры фотовидеофиксации, которые будут следить за соблюдением правил переезда.

Напомним, в течение 2014-2015 годов Центральная пригородная пассажирская компания отремонтировала более чем 1,3 тысячи объектов пригородной инфраструктуры. Речь идет платформах, лестничных сходах, билетных кассах и навесах.

