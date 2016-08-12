Вагоны для проведения велотуров появятся в пригородных поездах

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Электрички, в которых один вагон оборудуют для проведения велотуров, запустят в Подмосковье сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
На пригородных поездах велосипедисты смогут добраться до областных усадеб и музеев.
Первый этап проекта под названием "ВелоКульТур" пройдет от станции Радонеж Ярославского направления до станции Абрамцево. В рамках тура участники посетят музей-заповедник "Абрамцево".
Следующий этап намечен на 4 сентября. Его планируется провести в Дмитрове.
Первый туристический маршрут, организованный ЦППК, отправился в Коломну 23 июля. Кроме того, в планах перевозчика – выделить в электричках несколько вагонов для обслуживания велопробегов и лыжных туров в Подмосковье.
Ссылки по теме
- Электрички в Московском регионе стали опаздывать реже
- Велоабонементы на электричках заработают с 1 августа
Сайты по теме