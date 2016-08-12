Форма поиска по сайту

12 августа 2016

Вагоны для проведения велотуров появятся в пригородных поездах

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электрички, в которых один вагон оборудуют для проведения велотуров, запустят в Подмосковье сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

На пригородных поездах велосипедисты смогут добраться до областных усадеб и музеев.

Первый этап проекта под названием "ВелоКульТур" пройдет от станции Радонеж Ярославского направления до станции Абрамцево. В рамках тура участники посетят музей-заповедник "Абрамцево".

Следующий этап намечен на 4 сентября. Его планируется провести в Дмитрове.

Первый туристический маршрут, организованный ЦППК, отправился в Коломну 23 июля. Кроме того, в планах перевозчика – выделить в электричках несколько вагонов для обслуживания велопробегов и лыжных туров в Подмосковье.

