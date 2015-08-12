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Ж/Д и вокзалы

12 августа 2015, 18:16

Движение на Ярославском направлении МЖД частично восстановили

электрички железные дороги поезда ж/д и вокзалы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На Ярославском направлении Московской железной дороги по двум путям восстановлено движение поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

"В автоматическом режиме поезда едут только по первому и третьему главному пути. По двум другим путям поезда движутся с использованием телефонных средств связи", – отметили в компании.

Пассажирам предлагают пересесть на альтернативный транспорт.

Напомним, 12 августа на Ярославском направлении из-за бурильных работ по установке опор моста, сторонняя организация повредила кабель и светофоры стали показывать красный свет. Поезда двигались с ограниченной скоростью.

Ранее m24.ru сообщало, что на Казанском направлении Московской железной дороги задерживались электрички. Причиной стала неисправность поезда на станции Электрозаводская.

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Кроме того, в начале месяца в связи с ЧП два пригородных электропоезда двигались с отставанием от графика в 20 минут. Тогда причиной опоздания послужило ДТП – электричка сбила двух мужчин в Подмосковье.

Машинист поезда Икша-Кубинка при подъезде к платформе Водники Савеловского направления МЖД заметил двух людей, которые спрыгивали с платформы на пути прямо перед поездом.

Он применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Травмированных мужчин госпитализировали.

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