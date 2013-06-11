Расписание пригородных электричек изменится в праздники

Расписание пригородных электричек изменится в праздничные дни

В связи с празднованием Дня России график движения пригородных поездов изменится. Во вторник, 11 июня, электрички ходят по графику пятницы, а 12 июня будут следовать по графику субботы.

В четверг поезда вернутся к обычному будничному расписанию.

На 11 июня назначен экспресс № 7050 сообщением Москва - Рязань-2 отправлением из Москвы в 17:23. Назначены экспрессы на Горьковском направлении: на участке Железнодорожная – Москва отправлением в 14:31 (№ 7631), на участке Крутое - Железнодорожная отправление в 22:15 (№ 7611), Владимир – Железнодорожная прибытием в конечный пункт в 22:06 (№ 7635) и Москва - Владимир отправлением из Москвы в 15:18 (№ 7092), сообщили в РЖД.

12 июня из расписания выводятся экспрессы на участке Орехово-Зуево - Москва отправлением в 6:43 (№ 7027) и отправлением из Москвы в 19:41 (№ 7028), на участке Железнодорожная - Москва отправлением в 18:47 (№ 7607) и из Москвы в 9:05 (№ 7602), на участке Орехово- Зуево- Петушки № 7618 отправлением в 21:13.

На Ярославском направлении 12 июня будут курсировать экспрессы Москва-Александров отправлением из Москвы в 18:05 (№ 7074), в Москву – в 5:55 (№ 7071).

12 июня 2013 года на Савеловском направлении Московской железной дороги будут курсировать ускоренные электропоезда на участках Москва - Дубна отправлением из Москвы в 9:55 (№ 7032), в Москву - в 12:55 (№ 7033).

На участке Москва - Дмитров 12 июня выводятся из расписания экспрессы, курсирующие по рабочим дням, отправлением из Москвы в 10:10 (№ 7050) и в 18:40 (№ 7052), в Москву – в 6:48 (№ 7051), в 11:52 (№ 7053) и в 19:55 (№ 7055).

Со всеми изменениями в графике можно ознакомиться на станциях и остановках, а также на сайте МЖД.

Добавим, 12 июня также изменится расписание движения наземного общественного транспорта. Он будет работать по воскресному графику. Изменения также коснутся маршрутов автобусов № 408, 958, 959, 962, 964, 8.