Пассажиров электрички Тула - Москва эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: ИТАР-ТАСС

В Серпухове сотрудники полиции досматривают электричку сообщением Тула – Москва в связи с угрозой взрыва.

Информация о взрывном устройстве в вагоне поступила в дежурную часть в 17.10, сообщила M24.ru пресс-секретарь Управления на транспорте МВД России по ЦФО Валерия Домашенко.

"Состав отправлен на запасной путь, пассажиры эвакуированы", - отметила она. Поезда следуют по обычному графику, сбоев нет.

В настоящее время поезд досматривают кинологи. "Также задержан мужчина, сообщивший о бомбе, с ним проводится беседа", - сказала Домашенко. Он находился в состоянии опьянения и ехал в той же электричке. "Пока взрывное устройство не найдено", - отметила она.