Несовершеннолетний зацепер попал в больницу, сорвавшись с электрички

Несовершеннолетний "зацепер" сорвался с электрички

Несовершеннолетний зацепер сорвался с электрички. По словам его друзей, Павел Котов катался на Курском направлении, на перегоне Бутово - Битца. Он стоял между вагонами, когда не смог удержаться и упал на рельсы.

Сейчас зацепер в больнице с серьезной травмой головы. Сегодня Котову исполнилось 15 лет. На его странице в социальных сетях друзья оставляют поздравления и цинично шутят по поводу случившегося. Мало, кто воспринял произошедшее всерьез.

Напомним, на минувшей неделе двоих зацеперов ударило током на крыше электрички. Один из экстремалов погиб сразу. Ему было 13 лет. Второй находится в реанимации - ему 25.

В Госдуме рассматривают возможность увеличения штрафов до пяти тысяч рублей за подобные экстремальные развлечения. Сейчас зацеперов наказывают всего на сто рублей. При этом зачастую нарушителей поймать не удается.