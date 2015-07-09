На Ленинградском направлении 9 июля изменится расписание электричек

Фото: m24.ru /Михаил Сипко

9 июля на Ленинградском направлении частично изменится расписание движения электричек, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

Изменения произойдут из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Так, расписание поменяется на следующих направлениях:

Москва – Тверь (Конаково);

Тверь (Конаково) – Москва.

Как уточняется в материале, на участке Москва – Тверь (Конаково) на отрезке Москва-Конаково отменят поезд отправлением в 11.15. На участке Тверь (Конаково) – Москва на отрезке Крюково-Москва отменят поезд отправлением 10.54.