На Ленинградском направлении 9 июля изменится расписание электричек

Фото: m24.ru /Михаил Сипко
9 июля на Ленинградском направлении частично изменится расписание движения электричек, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.
Изменения произойдут из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Так, расписание поменяется на следующих направлениях:
- Москва – Тверь (Конаково);
- Тверь (Конаково) – Москва.
Как уточняется в материале, на участке Москва – Тверь (Конаково) на отрезке Москва-Конаково отменят поезд отправлением в 11.15. На участке Тверь (Конаково) – Москва на отрезке Крюково-Москва отменят поезд отправлением 10.54.
