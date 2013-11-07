Проезд до удаленных районов Подмосковья станет дешевле - Воробьев

Фото: ИТАР-ТАСС

Цены на проезд в пригородных электричках в удаленные районы Московской области должны стать ниже. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас билеты из Москвы, например, в Коломну или Зарайск стоят дорого. Это мешает развитию туризма, так как ездить в эти города затратно.

Глава региона отметил, что удаленные территории не должны нести на себе большую финансовую нагрузки и тарифообразование необходимо сделать более лояльным.

"Сейчас эксперты взяли две недели на то, чтобы посчитать, и уже 20 ноября я вам смогу рассказать примерно о динамике ценообразования", - сказал Воробьев на совещании с представителями РЖД и ЦППК.