07 февраля 2014, 18:56

Транспорт

Пассажиров просят не совершать покупки в электричках

Фото: ИТАР-ТАСС

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) просит пассажиров электричек не приобретать товары у незаконных торговцев. Они не несут ответственности за качество товара, а потому пассажиры потенциально рискуют своим здоровьем, предупреждают авторы опубликованного в пятницу пресс-релиза ЦППК.

Незаконные продавцы, предупреждают авторы релиза, не несут ответственности за качество товара.

"Низкие цены (у таких продавцов. - Ред.) обусловлены отсутствием у подпольных производителей затрат на сертификацию, налоги, рекламу... В случае с продовольственными товарами пассажирам может предлагаться товар с просроченной датой хранения. Это может обернуться напрасно потраченными деньгами, а в худших случаях - и вредом для здоровья", - отмечается в документе.

Несанкционированная торговля является административным правонарушением, которое карается штрафами.

