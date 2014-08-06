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Ж/Д и вокзалы

06 августа 2014, 11:33

Расписание электричек Москва-Тверь меняется из-за ремонта

электрички поезда расписание ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

С 16 по 24 августа меняется расписание пригородных электричек на Ленинградском направлении. Это связано с проведением профилактических и ремонтных работ на участке Октябрьской железной дороги Москва - Тверь (Конаково), сообщает пресс-служба министерства транспорта Подмосковья.

Так, на направление Тверь (Конаково) - Москва отменяются следующие электрички: №6325 Крюково – Москва (19, 20, 21 августа); №6327 Крюково – Москва (16, 17, 23, 24 августа); №6607 Конаково – Москва (19, 20, 21 августа); №6515 Клин – Москва (19, 20, 21 августа). На направлении Москва - Тверь не будут курсировать пригородные поезда №6346 Москва – Крюково (16, 17, 23, 24 августа), №6350 Москва - Крюково (19, 20, 21 августа), №6608 Москва - Конаково (19, 20, 21 августа), №6514 Москва - Клин (19, 20, 21 августа).

Кроме того, на направлении Тверь (Конаково) - Москва изменится расписание нескольких электричек: №6717 Тверь–Москва (16, 17, 19, 20, 21. 23. 24 августа); №6329 Крюково – Москва (16, 17, 19, 20, 21. 23. 24 августа); №6331 Крюково – Москва (16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 августа); №6333 Крюково – Москва (19, 20, 21 августа).

Меняется график поездов и на направлении Москва - Тверь (Конаково): №6706 Москва – Тверь (18–22 августа); №6708 Москва – Тверь (19, 20, 22 августа); №6510 Москва – Клип (16, I 7. 23, 24 августа); №6512 Москва – Клин (19, 20. 2 1 августа); №6712 Москва – Тверь (18–22 августа); №6714 Москва–Тверь (16, 17, 19, 20. 21. 23, 24 августа); №6610 Москва – Конаково (16, 17, 19, 20, 2 1. 23, 24 августа); №'6348 Москва – Крюково (19, 20, 21 августа); №6514 Москва – Клин (16, 17. 23. 24 августа); №6350 Москва – Крюково (16, 17, 23, 24 августа)

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