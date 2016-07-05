Продажи билетов на электрички на картах "Тройка" выросли на 7%

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В июне на транспортные карты "Тройка" было оформлено более 108 тысяч пригородных билетов, что на семь процентов больше, чем в июне, сообщили m24.ru в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Единые транспортные карты стабильно пользуются популярностью среди пассажиров ЦППК", – говорится в сообщении источника.

Так же в компании отметили, что порядка 13 процентов всех абонементов на пригородные поезда оформляются на карту "Тройка", большинство из них – сроком действия на 1 месяц.

Растет и количество точек, в которых можно пополнить карту "Тройка": к июлю 2016 года оно составило 1 тысячу 5 штук, среди которых 271 билетная касса и 734 автомата. Остальные 82 точки пополнения находятся на остановочных пунктах в столице.

В 2016 году выросли также продажи безлимитных билетов на городской общественный транспорт. За пять месяцев пассажиры приобрели 2 миллиона таких проездных, что на 60 процентов больше, чем в 2015 году.

Безлимитные билеты "Единый" и "ТАТ" можно приобрести на 30, 90 и 365 дней. С 21 июня при покупке билета "Единый" на 90 или 365 дней москвичи смогут получить в подарок карту "Тройка" в виде брелока. Дарить его будут в кассах станций Кольцевой линии метро или внутри кольца.

Кроме того, сейчас тестируется единый проездной для общественного транспорта Москвы и области. Карту "Тройка" снабдили приложением подмосковного проездного "Стрелка", чтобы ее принимали к оплате в областных автобусах и маршрутках.