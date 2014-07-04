Группа молодых людей избила мужчину в подмосковной электричке

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Столичные полицейские разыскивают подростков, которые избили мужчину в подмосковной электричке. Пострадавший госпитализирован в одну из городских больниц, сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по ЦФО.

Инцидент произошел в электричке Москва - Дмитров в третьем вагоне с головы состава. Перед платформой "Бескудниково" группа молодых людей в возрасте 17-20 лет устроила потасовку в вагоне.

В результате один из пассажиров получил травмы различной степени тяжести и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Злоумышленники сошли с поезда на ближайшей станции. Их личности в настоящее время устанавливаются.