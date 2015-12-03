Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря 2015, 10:28

Транспорт

Электрички Курского направления задерживаются из-за возгорания под вагоном

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Движение пяти электричек Курского направления МЖД задерживается из-за искрения в одном из вагонов поезда, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Возгорание произошло в 7:40 под шестым вагоном при подъезде электрички к платформе "Текстильщики". В целях безопасности электричку остановили, а пассажиров попросили освободить вагоны.

Локомотивная бригада самостоятельно с помощью подручных средств пожаротушения устранила нештатную ситуацию и в 7:55 электричка продолжила движение. Причина случившегося устанавливается.

Ссылки по теме


При этом отмечается, что ситуация незначительно отразилась на графике движения пяти электричек Курского направления. Они следуют с опозданием от 5 до 15 минут. Диспетчерский аппарат столичной магистрали прилагает максимум усилий, чтобы сократить этот интервал до минимума.

Напомним, новый график движения пригородных поездов на 2015-2016 годы вступит в силу с 13 декабря. Центральная ППК выпустила обновленные книжки расписаний по каждому направлению, купить их можно будет в пригородных кассах в ближайшее время.

Кроме того, с новым расписанием можно ознакомиться на сайте компании и стендах у пригородных касс.

Сайты по теме


электрички задержки график движения ж/д и вокзалы пригородные поезда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика