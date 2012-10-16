"РГ": будущих автомобилистов обяжут сдавать на права по новым правилам

Госавтоинспекция разрабатывает новую систему приема экзаменов. Обсуждаются два варианта - либо билеты дополнят новыми вопросами, либо усложнят саму систему приема экзамена

Госавтоинспекция разрабатывает новую систему экзаменов для тех, кто сдает на водительские права. Сейчас рассматривается два варианта: билеты могут дополнить новыми вопросами или же усложнить саму процедуру сдачи экзамена.



По словам разработчиков билетов, нынешняя концепция вопросов не отвечает современным требованиям, сообщает "Российская газета".

Эксперты отмечают, билеты охватывают максимальное количество параграфов ПДД. Получается, что будущие водители, которые не читали сами правила, но выучили билеты, их уже знают и садятся за руль с чувством выполненного долга. Однако практика показывает, что это неправильный подход.

По статистике дорожных полицейских, автомобилисты со стажем вождения до трех лет становятся виновниками более трети аварий. Не может не беспокоить и тот факт, что количество ДТП с летальным исходом по вине водителей-новичков увеличилось почти на 12%.

Согласно новым правилам, во время экзамена будущие водители должны продемонстрировать не только хорошие теоретические знания, но и понимание алгоритма принятия решений во время управления машиной.



Практика включения в билеты ситуационных вопросов, когда необходимо выбрать несколько правильных ответов, используется зарубежными автошколами. Этот опыт намерены перенять и российские разработчики билетов.