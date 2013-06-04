В России может быть воссоздано управление по борьбе с оргпреступностью

Фото: ИТАР-ТАСС

Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП), расформированное в 2008 году указом президента, может быть восстановлено.

Об этом на круглом столе, посвященном борьбе с организованными преступными группами (ОПГ) рассказал председатель правления общественной организации ветеранов оперативных служб "ЧЕСТЬ" Алексей Дарков.

"Нужна структура федерального подчинения: гибкая, небольшая, мобильная", - отметил он. При этом, как сказал Дарков, управление не должно конкурировать с уголовным розыском и подчиняться оно должно не региональным властям, а непосредственно МВД.

В свою очередь заместитель начальника ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу России Александр Кирсанов рассказал, что подразделения его ведомства успешно выполняют функции, ранее возложенные на УБОП. Он подчеркнул, что МВД работают над воссозданием такого управления.

В задачи УБОП, созданном в 1988 году, входила борьба с экстремистами, террористами, продавцами оружия и наркотиков, а также бандитскими группировками. Со временем руководство признало коррумпированность отдельных чинов УБОП, и оно было расформировано.