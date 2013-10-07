"Ъ - Власть": Что мешает России наращивать несырьевой экспорт

Фото: M24.ru

Замах на экспорт

Правительство взяло курс на поддержку несырьевого экспорта — он должен стать новой точкой роста в условиях торможения экономики. До недавнего времени экспортеры страдали от дорогих кредитов и массы бюрократических ограничений. Решением этих проблем уже два года пытается заниматься Экспортное страховое агентство России. "Власть" изучила, кому и зачем понадобилась эта организация.

ЭКА невидаль

Томас Баум, партнер PricewaterhouseCoopers в Германии, рассказал об экспортных кредитных агентствах за рубежом, их структуре и основных характеристиках, а также о страховании экспорта в мире в целом.

"Мы европейцы, но европейцы с христианским обличьем"

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук рассказал об отношениях с РПЦ, европейском выборе Украины и будущем западных христианских ценностей.

Фокус на орбите

В прокат вышел новый фильм Альфонсо Куарона "Гравитация". Корреспондента "Ъ-Власть" поразил не только 3D-космос, но и киновоплощение классической фантастики.

Другие материалы еженедельника "Коммерсант-Власть"