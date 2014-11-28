Про фото: в Парке Горького расскажут о ломографии

Фото: lomography.ru

Центр фотографии имени братьев Люмьер и Парк Горького запустили совместную образовательную программу. В воскресенье экспериментатор Максим Барышников расскажет об аналоговых снимках и изобразительных возможностях ломокамер. Ломография – направление современной фотографии, превратившееся из технического приема в оригинальную форму визуального мышления.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 12:00.