Про фото: в Парке Горького расскажут о ломографии

Фото: lomography.ru
Центр фотографии имени братьев Люмьер и Парк Горького запустили совместную образовательную программу. В воскресенье экспериментатор Максим Барышников расскажет об аналоговых снимках и изобразительных возможностях ломокамер. Ломография – направление современной фотографии, превратившееся из технического приема в оригинальную форму визуального мышления.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 12:00.
- Когда: 30 ноября
- Кто: Максим Барышников
- Что: лекция о ломографии
- Кому смотреть: млеющим от хольг и диан