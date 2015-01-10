Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

10 января 2015, 20:56

Труп мужчины обнаружен в ЮАО

экспертиза расследования трупы чп

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В субботу, 10 января, на улице Котляковской, д. 113 в ЮАО обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Сообщение об обнаружении тела поступило в правоохранительные органы в 19.45.

Медики устанавливают причину смерти неизвестного.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства трех человек на юге Москвы. Тела двоих мужчин и женщины обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе в пятницу, 9 января. У всех погибших были колото-резаные ранения.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать