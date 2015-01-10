Труп мужчины обнаружен в ЮАО

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В субботу, 10 января, на улице Котляковской, д. 113 в ЮАО обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Сообщение об обнаружении тела поступило в правоохранительные органы в 19.45.

Медики устанавливают причину смерти неизвестного.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства трех человек на юге Москвы. Тела двоих мужчин и женщины обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе в пятницу, 9 января. У всех погибших были колото-резаные ранения.