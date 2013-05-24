Московский зоопарк приглашает на фестиваль "Животные - герои сказок"

Фото: ИТАР-ТАСС

С 29 мая по 1 июня в Московском зоопарке пройдет XIII фестиваль "Животные – герои сказок". Маленьких посетителей и их родителей ждут встречи с Незнайкой, Черепахой Тортиллой, Василисой Прекрасной и Джеком Воробьем.

Вы совершите увлекательное путешествие в страну Сказок, во время которого экскурсовод расскажет об истории зоопарка и о его питомцах. В рамках программы "Давайте сыграем в сказку" дети станут участниками интерактивного действа, сюжет которого придумают совместно с героями сказок. При этом все участники игры получат костюмы и реквизит.

30 и 31 мая на Летней эстраде Детского зоопарка покажут спектакли "Баранкин, будь человеком", "Золотой цыпленок", "Братец Кролик и компания", "Страусенок Роки".

В последний фестивальный день у дерева сказок, что расположено перед Центральной площадкой, откроется Город Мастеров, в котором встречать гостей будут сказочные персонажи.

Лауреатов фестиваля наградят почетными грамотами и почетными знаками за лучший сценарий, режиссуру, актерские работы. В завершении праздника все его участники выпустят в небо голубей.