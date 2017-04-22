Бесплатные экскурсии об истории ВДНХ проведут для москвичей

Фото: ТАСС/Владимир Яроцкий

Москвичи смогут посетить бесплатные экскурсии на ВДНХ, на которых расскажут об истории выставки. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Посетители увидят сохранившиеся артефакты 1930–1950-х годов. Экскурсоводы расскажут об образцовой советской деревне, а также о невоплощенных проектах на территории ВДНХ в прошлом и о тех, что появятся в будущем. Первые экскурсии пройдут уже 23 апреля, а после этого их будут проводить каждую неделю.

В павильоне "Гидрометеорология" на ВДНХ теперь будут проходить выставки современного искусства. Его переоборудовали под выставочный зал и информационный центр. Павильон распахнет двери для любителей современного искусства 28 апреля. В этот день там откроется выставка "Взлет. Выставка-прогноз". Проект объединит около 40 работ молодых художников.