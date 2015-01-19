Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

19 января 2015, 17:57

Школьные экскурсии проведут в технополисе "Москва"

экскурсии образование школьники производство технополис Москва

Школьные экскурсии для учащихся выпускных классов организуют в технополисе "Москва" 29 января, сообщает Агентство "Москва".

Экскурсии в рамках программы "Развитие образования города Москвы" пройдут на территории четырех высокотехнологичных компаний, которые базируются в технополисе. Школьники побывают на производстве тканей на основе углеродного волокна для авиации, судостроения и строительства; узнают о работе литографических машин, на которых изготавливают полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы.

Также в программе – прогулка по центру инжиниринга и промышленного дизайна "Хакпейс". Там школьникам покажут, как работать на 3D принтерах, лазерных и фрезерных станках.

Добавим, что госпрограмма "Развитие образования Москвы" позволяет столичным школьникам познакомиться с различными инженерными специальностями и изучить высокотехнологичное производство.

Первая экскурсия в технополисе "Москва" состоялась летом 2013 года. Тогда все желающие познакомились с компаниями-резидентами, занимающимися производством инновационной и высокотехнологичной продукции и посетили специальный научно-инновационный таможенный пост.

Ссылки по теме

Технополис "Москва" был создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич", совсем недалеко от центра столицы.

Здесь создаются благоприятные институциональные, организационные, правовые и инженерно-технические условия для резидентов. Это делает технополис одной из наиболее привлекательных площадок как для российских инновационных проектов, так и для международных компаний, осуществляющих трансфер технологий.

Кроме того, технополис имеет доступ к одному из крупнейших мировых рынков, а также высокопрофессиональным кадрам, первоклассной инфраструктуре, финансовым и другим институтам. В центре отсутствуют многие барьеры для размещения производства, такие как кадастровая регистрация, получение разрешения на строительство и технических условий.

Как развиваются Технополисы Москвы

К 2015 году на площадке будут размещены от 100 до 200 компаний резидентов.

Также на территории технополиса построят гостиницу эконом-класса. Трехзвездочный отель площадью 8 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 130 постояльцев.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать