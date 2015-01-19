Школьные экскурсии проведут в технополисе "Москва"

Школьные экскурсии для учащихся выпускных классов организуют в технополисе "Москва" 29 января, сообщает Агентство "Москва".

Экскурсии в рамках программы "Развитие образования города Москвы" пройдут на территории четырех высокотехнологичных компаний, которые базируются в технополисе. Школьники побывают на производстве тканей на основе углеродного волокна для авиации, судостроения и строительства; узнают о работе литографических машин, на которых изготавливают полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы.

Также в программе – прогулка по центру инжиниринга и промышленного дизайна "Хакпейс". Там школьникам покажут, как работать на 3D принтерах, лазерных и фрезерных станках.

Добавим, что госпрограмма "Развитие образования Москвы" позволяет столичным школьникам познакомиться с различными инженерными специальностями и изучить высокотехнологичное производство.

Первая экскурсия в технополисе "Москва" состоялась летом 2013 года. Тогда все желающие познакомились с компаниями-резидентами, занимающимися производством инновационной и высокотехнологичной продукции и посетили специальный научно-инновационный таможенный пост.

Технополис "Москва" был создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич", совсем недалеко от центра столицы.

Здесь создаются благоприятные институциональные, организационные, правовые и инженерно-технические условия для резидентов. Это делает технополис одной из наиболее привлекательных площадок как для российских инновационных проектов, так и для международных компаний, осуществляющих трансфер технологий.

Кроме того, технополис имеет доступ к одному из крупнейших мировых рынков, а также высокопрофессиональным кадрам, первоклассной инфраструктуре, финансовым и другим институтам. В центре отсутствуют многие барьеры для размещения производства, такие как кадастровая регистрация, получение разрешения на строительство и технических условий.

Как развиваются Технополисы Москвы

К 2015 году на площадке будут размещены от 100 до 200 компаний резидентов.

Также на территории технополиса построят гостиницу эконом-класса. Трехзвездочный отель площадью 8 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 130 постояльцев.